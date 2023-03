World Baseball Classic 2023: la Repubblica Dominicana elimina Israele, il Messico sventa il pericolo Gran Bretagna (Di mercoledì 15 marzo 2023) Altre due partite giocate nei gironi americani del World Baseball Classic nella notte, rispettivamente a Phoenix e a Miami. Ci si avvia verso la conclusione dei gironi C e D, che determineranno la composizione degli ultimi due quarti di finale, mentre gli altri, quelli della parte asiatica, sono già definiti e il primo andrà in scena oggi, quello tra Australia e Cuba. Repubblica Dominicana-Israele 10-0 (Girone D, Miami) Vittoria nettissima da parte dei dominicani, che eliminano Israele dalla corsa per i quarti di finale, benché sia cosa fatta l’approdo al Classic 2026. La sfida, in verità, dei margini di lotta li ha nella fase iniziale anche se fin da subito la Repubblica Dominicana appare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Altre due partite giocate nei gironi americani delnella notte, rispettivamente a Phoenix e a Miami. Ci si avvia verso la conclusione dei gironi C e D, che determineranno la composizione degli ultimi due quarti di finale, mentre gli altri, quelli della parte asiatica, sono già definiti e il primo andrà in scena oggi, quello tra Australia e Cuba.10-0 (Girone D, Miami) Vittoria nettissima da parte dei dominicani, chenodalla corsa per i quarti di finale, benché sia cosa fatta l’approdo al2026. La sfida, in verità, dei margini di lotta li ha nella fase iniziale anche se fin da subito laappare ...

