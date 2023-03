World Baseball Classic 2023 | Cuba batte di misura l’Australia e va in semifinale

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Si conosce la prima semifinalista del. Si tratta di, cheper 4-3ed è per la seconda volta nella propria storia tra le prime quattro dell’evento. Alla selezionena non arrivava così avanti dal 2006, cioè dalla prima edizione, poi un sesto, un quinto e un settimo posto. Affronterà una tra Venezuela e la vincente del girone C, ancora non definita. Il secondo inning vede muoversi il punteggio, ed èla prima a trovare punti. Ne pesca, in particolare, uno tramite un singolo di Wingrove, con il quale George, già in terza base, non fa fatica a firmare lo 0-1 aussie. Nella ripresa successiva tocca a Robert siglare l’1-1 finendo out, ma mandando a casa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Italia ai quarti di finale del World Baseball Classic 2023: è uno dei risultati più clamorosi della storia del base… - OA_Sport : World Baseball Classic 2023: Cuba è la prima semifinalista - lUltimoUomo : Domani l'Italia giocherà i quarti di finale contro il Giappone, un risultato storico. Com'è successo? - Massimo60386626 : RT @FIBSpress: Sfida alla storia: meno di 24 ore e #ItaliaBaseball sfiderà il Giappone di Shohei Ohtani ai quarti del World Baseball Classi… - ksderwei97 : RT @FIBSpress: Sfida alla storia: meno di 24 ore e #ItaliaBaseball sfiderà il Giappone di Shohei Ohtani ai quarti del World Baseball Classi… -

3 pizze d'oro e Luca Romano èMaster Chef: così Mediolanum New Rimini vuole ripartire, c'è anche Super Mario Chiarini3 pizze d'oro e Luca Romano èMaster Chef: così Mediolanum New Rimini vuole ripartire, c'è anche Super Mario Chiarini Oggi inizia a Rimini il XIX congresso nazionale della CGIL, ci ...3 pizze d'oro e Luca Romano èMaster Chef: così Mediolanum New Rimini vuole ripartire, c'è anche Super Mario Chiarini Oggi inizia a Rimini il XIX congresso nazionale della CGIL, ci ...

World Baseball Classic, 'Davide' Italia sfida il 'Golia' Giappone. Gli avversari degli azzurri ai Raggi-x OA Sport

TOKYO — (AP) — Cuba advanced to the World Baseball Classic semifinals for the first time since 2006 with a 4-3 win over Australia on Wednesday night as Alfredo Despaigne hit a tiebreaking sacrifice ...- Los Angeles Dodgers starting pitcher Trevor Bauer (27) delivers in the first inning of a baseball game against the Atlanta Braves on June 6, 2021, in Atlanta. Released pitc ...