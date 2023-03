Windtre | disponibile la nuova colorazione gialla per iPhone 14 e iPhone 14 Plus

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 marzo 2023 –mette a disposizione laper14 e14, che va ad arricchire la gamma di colori disponibili per questa linea. Belli da vedere e progettati per durare nel tempo,14 e14sono dotati di una resistente parte frontale in Ceramic Shield, di un’architettura interna riprogettata per garantire migliori prestazioni sostenute e facilitare le riparazioni, e di una elevata durata della batteria:14ha la batteria che dura più a lungo nella storia di1. Entrambi i modelli ...

ROMA – WindTre mette a disposizione la nuova colorazione gialla ... SOS emergenze via satellite consente di inviare un messaggio ai soccorsi quando non è disponibile una rete cellulare o Wi-Fi5, ...