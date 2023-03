Welfare, Campania prima regione per pensionati e percettori di Rdc ma 19^ per efficacia dei suoi servizi (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Campania si è classificata nel 2022 al 19° posto nazionale per efficacia e capacità di risposta del sistema di Welfare, perdendo una posizione rispetto al 2021. Il dato emerge dalle classifiche del “Welfare Italia Index 2022” – strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di identificare, a livello regionale, i punti di forza e le aree di criticità in cui è necessario intervenire – realizzato da “Welfare, Italia”, Think Tank nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House – Ambrosetti. Il Welfare Italia Index viene presentato analiticamente all’interno del Rapporto Annuale del Think Tank “Welfare, Italia”, disponibile sul sito di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lasi è classificata nel 2022 al 19° posto nazionale pere capacità di risposta del sistema di, perdendo una posizione rispetto al 2021. Il dato emerge dalle classifiche del “Italia Index 2022” – strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di identificare, a livello regionale, i punti di forza e le aree di criticità in cui è necessario intervenire – realizzato da “, Italia”, Think Tank nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House – Ambrosetti. IlItalia Index viene presentato analiticamente all’interno del Rapporto Annuale del Think Tank “, Italia”, disponibile sul sito di ...

