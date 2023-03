WEC | FP1 1000 Miles of Sebring | Toyota in vetta davanti a Ferrari

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 marzo 2023)precedeal termine della prima sessione di prove libere del IA World Endurance Championship, in pista in quel diper l’opening round della stagione 2023. Il giapponese Ryo Hirakawa ha fermato il cronometro in 1.47.649 con solo due decimi di scarto sulle due499P, al debutto nella top class del Mondiale Endurance. James Calado #51 si è collocato in seconda piazza, il britannico ha tenuto testa allo spagnolo Miguel Molina che nell’ultimo passaggio cronometrato ha portato l’auto #50 nella Top3alla Cadillac Racing #2 di Earl Bamber/ Alex Lynn /Richard Westbrook. Quinta piazza per Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley (Gazoo Racing #8), abili a precedere le due Porsche 963 ufficiali. Ritardo per Glickenhaus e Vanwall, realtà che vede ...