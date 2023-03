WEC | da Sebring inizia un 2023 che è già nella storia

(Di mercoledì 15 marzo 2023)dala stagionedel FIA World Endurance Championship. Scatta dagli Stati Uniti d’America un’annata da non perdere, sette prove che ci porteranno all’epilogo in quel di Manama (Bahrain) a novembre. Portimao, Spa-Francorchamps, Monza e Fuji sono gli altri appuntamenti previsti nel FIA WEColtre alla leggendaria 24 Ore Le Mans che a giugno segnerà il proprio centesimo anniversario. Sarà un undicesimo anno unico con oltre dieci vetturegraduatoria generale. Toyota, Peugeot, Glickenhaus, Porsche, Cadillac, Ferrari e Vanwall sono i brand iscritti tra le Hypercar, nome con cui viene indicata una categoria che dal 2021 ha preso il posto delle note LMP1. Il cambiamento è stato notevole rispetto al passato, una scelta doverosa che ha riportato alcune delle più importanti case ...

MOTORI - Riccardo Pera ain Florida (USA) per la prima gara del mondiale Endurance2023: la Mille Miglia di". La gara si disputerà sullo storico tracciato aeroportuale di, località a 200 km da Miami. Al via 45 vetture tra prototipi e vetture GT. Riccardo Pera ...Il Balance of Performance è uno strumento essenziale per un campionato come il, il cui regolamento nasce da una filosofia opposta alla Formula 1 . Il Mondiale Endurance ...inaugurale di, ...Il primo atto del, che va in scena alInternational Raceway , rappresenta la prima gara da pilota ufficiale Ferrari di Lilou Wadoux, che sarà protagonista della stagione condividendo l'...

Ferrari endurance: a Sebring inizia l'avventura nel WEC 2023 AlVolante

Inizia da Sebring la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship ... Portimao, Spa-Francorchamps, Monza e Fuji sono gli altri appuntamenti previsti nel FIA WEC 2023 oltre alla leggendaria 24 ...La 1000 Miglia di Sebring, in Florida, appuntamento inaugurale del FIA WEC, non vedrà protagoniste solo le Ferrari 499P nella classe Hypercar, ma anche quattro 488 GTE nella classe LMGTE Am affidate a ...