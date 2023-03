VOTI&STATS Porto Inter, Acerbi e Dimarco: eroi o no? (Di mercoledì 15 marzo 2023) I voti di Acerbi e Dimarco dopo la qualificazione ottenuta dall’Inter nei quarti di finale contro il Porto I numeri complessivi sembrerebbero dare ragione a chi parla della qualificazione dell’Inter ai quarti di finale di Champions League come una conquista garantita dal suo muro difensivo. Il Porto ha fatto di più, i nerazzurri hanno “picchiato” maggiormente, ma è anche vero che i pericoli più corposi sono arrivati solo nell’assalto finale, nei minuti di recupero, quando Onana e i pali hanno permesso di raggiungere l’agognato traguardo. Fatto salvo che un traguardo che mancava da 12 anni come l’ingresso nel G8 europeo non dovrebbe indurre a troppi sofismi, è Interessante vedere i giudizi sui singoli in quelle che sono le divergenze. Prendiamo in esame i ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) I voti didopo la qualificazione ottenuta dall’nei quarti di finale contro ilI numeri complessivi sembrerebbero dare ragione a chi parla della qualificazione dell’ai quarti di finale di Champions League come una conquista garantita dal suo muro difensivo. Ilha fatto di più, i nerazzurri hanno “picchiato” maggiormente, ma è anche vero che i pericoli più corposi sono arrivati solo nell’assalto finale, nei minuti di recupero, quando Onana e i pali hanno permesso di raggiungere l’agognato traguardo. Fatto salvo che un traguardo che mancava da 12 anni come l’ingresso nel G8 europeo non dovrebbe indurre a troppi sofismi, èessante vedere i giudizi sui singoli in quelle che sono le divergenze. Prendiamo in esame i ...

