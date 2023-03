Von der Leyen | ' entro 2030 il 40% tecnologie green da Ue'

(Di mercoledì 15 marzo 2023) "Con il Net - Zero Act che sarà presentato domani,ilvogliamo essere in grado di produrre almeno il 40% della tecnologia pulita necessaria. Facilitiamo le autorizzazioni. Creiamo una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Scontro tra Paesi Ue e Von der Leyen: il Consiglio europeo chiede un parere legale sulla nota con Biden contro la C… - la_kuzzo : Care Metsola e Von Der Leyen, ma voi dove siete ? - repubblica : Il piano B di Von der Leyen: pronta a guidare la Nato se salta la conferma alla Ue [dal nostro corrispondente Claud… - DottFinocchiaro : RT @EnricoFaraboll1: ???????? DOPO AVERGLI INTRUGLIATO IL SANGUE, LA VON DER KAZZEN DECIDE DI PRENDERSI LE CASE DEGLI ITALIANI La baronessa n… - SirNeneBanBot14 : RT @LadyAfro17: 15 marzo 2023, Europa DOPO AVERGLI INTRUGLIATO IL SANGUE, LA VON DER KAZZEN DECIDE DI PRENDERSI LE CASE DEGLI ITALIANI #… -

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, UrsulaLeyen, parlando all'Eurocamera. .... rivalutando il prezioso rapporto con l'Europa, in continuità con le premesse poste in occasione del mio recente incontro con la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen. Siamo ...In parole povere, l'esecutivo comunitario guidato da UrsulaLeyen è sollecitato a richiedere a ogni istituzione di dichiarare quanto spende ed entro il 30 giugno fare il rendiconto al ...

Scontro tra Paesi Ue e Von der Leyen: il Consiglio europeo chiede un parere legale sulla nota con Biden… Il Fatto Quotidiano

London (Reuters) - Der britische Finanzminister Jeremy Hunt will das Wachstum in Zeiten knapper Kassen mit gezielten Strukturhilfen ankurbeln. Der konservative Ressortchef spricht in seiner für den Mi ...Der Chef der Nachfolgebank der insolventen Silicon Valley Bank (SVB), Tim Mayopoulos, hat die Kundinnen und Kunden der SVB zur Rückkehr aufgerufen. Die Nachfolgebank - die Silicon Valley Bridge Bank - ...