Volley | Piacenza accarezza la remuntada | i Lupi perdono il golden set e salutano la CEV Cup | Roeselare in finale

Piacenza ha accarezzato l'incredibile remuntada nella CEV Cup 2022-2023 di Volley maschile, ma non è riuscita a completare l'impresa e a qualificarsi per la finale della seconda competizione europea per importanza. I Lupi avevano perso per 3-0 la semifinale d'andata contro il Knack Roeselare e avevano dunque bisogno di vincere la sfida di ritorno per 3-0 o 3-1, in modo da poter disputare il golden set di spareggio. I biancorossi si sono imposti con uno schiacciante 3-0 (25-17; 25-19; 25-21) di fronte al proprio pubblico del PalaBanca, ma nella frazione che metteva in palio il passaggio del turno si sono dovuti inchinare al cospetto della compagine belga, non così accreditata alla vigilia dell'evento. Il sestetto emiliano, che poche ...

