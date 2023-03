Volley | Perugia vede l’inferno contro Berlino e poi risorge | Block Devils in semifinale di Champions League

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 marzo 2023)si è qualificata alle semifinali della2022-2023 dimaschile. I Campioni del Mondo hanno superato il turno con grandissima difficoltà: dopo essersi imposti per 3-1 settimana scorsa nell’andata dei quarti di finale, hanno sudato le fatidiche sette camicie per completare il compito di fronte al proprio pubblico del PalaBarton. Iavevano bisogno di conquistare almeno due set per proseguire la propria avventura nella massima rassegna continentale, ma quando si sono trovati sotto per 1-2 hanno seriamente tremato e hanno temuto di doversi giocare il tutto per tutto al golden set di spareggio. I ragazzi di coach Andrea Anastasi si sono ricompattati nel momento più critico, hanno portato a casa il secondo set utile per raggiungere l’obiettivo e ...