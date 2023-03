Volley | Milano surclassata dal VakifBank | Paola Egonu dirompente in Champions League contro il suo futuro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 marzo 2023)è stata brutalmentedalIstanbul per 3-0 (25-18; 25-19; 25-17) nell’andata dei quarti di finale della2023 difemminile. La compagine lombarda è stata sconfitta nettamente dalle Campionesse d’Europa di fronte al pubblico dello Spor Sarayi, dimostrando una superiorità schiacciante in tutti i fondamentali. La corazzata turca è risultata più incisiva in fase offensiva, più concreta a muro e più solida in difesa, soppiantando i flebili tentativi del Vero, spentosi progressivamente dopo un buon avvio di primo set. Le ragazze di coach Giovanni Guidetti, capaci di fare la differenza anche in virtù di un’esperienza internazionale decisamente più marcata, hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle ...