Volley femminile, Chieri a un passo dalla Challenge Cup! Lugoj travolto nella finale d'andata (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Reale Mutua Fenera Chieri si impone nell'andata della finale di Cev Challenge Cup 2022/23 ed ora è ad un passo dal primo titolo internazionale della sua storia. Una gara dominata dalle piemontesi, con un unico momento di difficoltà e chiusa perentoriamente per 3-0 (25-15, 28-26, 25-17). La squadra guidata da coach Giulio Bregoli ha messo in campo una evidente superiorità al servizio ed in attacco, facendo affidamento su un tasso qualitativo generalmente più alto in tutte le componenti del sestetto (+1). Il primo set in questo è stato eloquente, con Francesca Villani, Helena Cazaute e Kaja Grobelna, in grado di mettere a ferro e fuoco la difesa rumena. L'unico vero momento di difficoltà è arrivato nella fase iniziale del secondo parziale quando, sotto la spinta dell'opposta Aliona Martiniuc, il ...

