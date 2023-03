Volley, Champions League maschile 2023: Perugia si qualifica per le Final Four (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Sir Sicoma Monini Perugia batte il Berlino Recycling Volleys nella gara di ritorno dei quarti di Finale della Cev Champions League maschile 2022/2023 di Volley e vola alle Final Four. I Block Devils di Andrea Anastasi, dopo la bella vittoria in quattro set dell’andata, la spuntano al tie-break con il punteggio di 3-2 (24-26, 25-21, 22-25, 25-17, 15-13) festeggiando però il passaggio del turno già dopo il quarto set. La formazione tedesca, che andava a caccia della rimonta in trasferta per tenere vivo il sogno in Europa, lascia il Pala Barton a testa alta, consapevole di aver dato tutto. Nonostante i pronostici della vigilia, che lasciavano presagire una sfida a senso unico, la squadra tedesca ha creato grossi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Sir Sicoma Moninibatte il Berlino Recyclings nella gara di ritorno dei quarti die della Cev2022/die vola alle. I Block Devils di Andrea Anastasi, dopo la bella vittoria in quattro set dell’andata, la spuntano al tie-break con il punteggio di 3-2 (24-26, 25-21, 22-25, 25-17, 15-13) festeggiando però il passaggio del turno già dopo il quarto set. La formazione tedesca, che andava a caccia della rimonta in trasferta per tenere vivo il sogno in Europa, lascia il Pala Barton a testa alta, consapevole di aver dato tutto. Nonostante i pronostici della vigilia, che lasciavano presagire una sfida a senso unico, la squadra tedesca ha creato grossi ...

