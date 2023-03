Volley, Champions League, Caterina Bosetti: “Non è finita, ci aspetta una grande battaglia al ritorno” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Risultato importantissimo per l’Igor Gorgonzola Novara che vince col punteggio di 1-3 in casa dell’Allianz MTV Stoccarda l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/23. Con questo punteggio le piemontesi fanno un passo deciso verso la terza semifinale della propria storia dopo quelle del 2019 e del 2021. Tra le protagoniste la schiacciatrice Caterina Bosetti, autrice della solita partita poco appariscente ma fondamentale per i destini della propria squadra. Queste le sue parole, raccolte proprio dai media dell’Igor: “È stato un match difficile, come ci aspettavamo, per la prestazione delle nostre avversarie, per l’atmosfera e anche per lo stress del viaggio”. “Nel corso del match abbiamo trovato la via per la vittoria, perdendo il primo set e poi riuscendo ad alzare il livello – ha aggiunto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Risultato importantissimo per l’Igor Gorgonzola Novara che vince col punteggio di 1-3 in casa dell’Allianz MTV Stoccarda l’andata dei quarti di finale di2022/23. Con questo punteggio le piemontesi fanno un passo deciso verso la terza semifinale della propria storia dopo quelle del 2019 e del 2021. Tra le protagoniste la schiacciatrice, autrice della solita partita poco appariscente ma fondamentale per i destini della propria squadra. Queste le sue parole, raccolte proprio dai media dell’Igor: “È stato un match difficile, come civamo, per la prestazione delle nostre avversarie, per l’atmosfera e anche per lo stress del viaggio”. “Nel corso del match abbiamo trovato la via per la vittoria, perdendo il primo set e poi riuscendo ad alzare il livello – ha aggiunto ...

