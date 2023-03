Volkswagen - ID 2all | 450 km d' autonomia per 25 mila euro | è il giusto mezzo?

(Di mercoledì 15 marzo 2023) In principio fu la ID.Life. Oggi, c'è la ID.: la sostanza e gli obiettivi, però, sono gli stessi. Lacompie un ulteriore passo avanti verso un'elettrica più abbordabile e introduce una concept car molto vicina a un modello di serie che vedremo sul mercato nel 2025. L'obiettivo dichiarato della Casa di Wolfsburg, con questa sua nuova compatta a batteria, è quello di offrire una proposta a un prezzo inferiore ai 25, nuovo gradino d'ingresso alla rosa di dieci EV che il marchio introdurrà entro il 2026: all, d'altronde, significa "tutti". Ma c'è di più: la Casa ha confermato di essere al lavoro su un'elettrica ancora più piccola. Che avrà un prezzo inferiore ai 20. 450 km di, 4 metri e tanto spazio. Nel presentare le ...

Ceo del marchio- con un obiettivo ben chiaro: fare della un autentico love brand . La ID. mostra la strada che desideriamo percorrere globalmente con il marchio:

Volkswagen anticipa tutti e presenta il prototipo della prima auto elettrica compatta sotto i 25 mila euro. Si chiama ID.2all e sarà in endita dal 2025. Le sue principali caratteristiche sono: ...Sviluppata sulla declinazione Entry della piattaforma MEB, la Volkswagen ID. 2all è accreditata di un'autonomia di 450 chilometri (la capacità della batteria non è stata ufficializzata), stimati nel ...