Volkswagen - ID 2all | 450 km d' autonomia per 25 mila euro | è il giusto mezzo? - VIDEO

(Di mercoledì 15 marzo 2023) In principio fu la ID.Life. Oggi, c'è la ID.: la sostanza e gli obiettivi, però, sono gli stessi. Lacompie un ulteriore passo avanti verso un'elettrica più abbordabile e introduce una concept car molto vicina a un modello di serie che vedremo sul mercato nel 2025. Il prezzo prima di tutto. L'obiettivo dichiarato della Casa di Wolfsburg, con questa sua nuova compatta a batteria, è quello di offrire una proposta sotto i 25, nuovo gradino d'ingresso alla rosa di dieci EV che il marchio introdurrà entro il 2026: all, d'altronde, significa "tutti". Ma c'è di più: la Casa ha confermato di essere al lavoro su un'elettrica ancora più piccola. Che avrà un prezzo inferiore ai 20. 450 km di, 4 metri e tanto spazio. Nel presentare le ...

Volkswagen ID.2all elettrica: prezzo, caratteristiche, uscita, interni, foto

E ci piace il lavoro svolto da Mindt in questo breve lasso di tempo. Ci dicono che la ID.2all anticipa una "nuova strategia di design Volkswagen" che, secondo Mindt, "si basa sui tre pilastri della ...L’auto elettrica per il grande pubblico, questo il passaporto della nuova Volkswagen ID. 2all, concept car che anticipa in modo molto concreto la citycar ad emissioni zero che il marchio tedesco ...