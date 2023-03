“Voleva il mio seme”. Gabriel Garko choc, la confessione a Francesca Fagnani: “Ma davvero?” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il racconto choc di Gabriel Garko a Belve. Ospite di Francesca Fagnani, l’attore ha confessato alcuni dettagli privatissimi che hanno lasciato senza parole gli spettatori. Si è parlato molto della sua intimità e proprio l’attore ad un tratto ha iniziato a scatenarsi con racconti davvero incredibili. L’uomo ha confidato di essere impegnato, tuttavia non ha fatto menzione di chi sia l’attuale compagno. Ha soltanto detto di sentirsi sereno e tranquillo. Poco dopo Gabriel Garko raccontato di un episodio curiosissimo che gli è capitato durante le scene del film “Senso ’45”, un film di Tinto Brass. In forte imbarazzo l’attore ha raccontato di quella volta che una collega doveva fingere di praticargli un rapporto orale e non è finita benissimo: “C’era ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il raccontodia Belve. Ospite di, l’attore ha confessato alcuni dettagli privatissimi che hanno lasciato senza parole gli spettatori. Si è parlato molto della sua intimità e proprio l’attore ad un tratto ha iniziato a scatenarsi con raccontiincredibili. L’uomo ha confidato di essere impegnato, tuttavia non ha fatto menzione di chi sia l’attuale compagno. Ha soltanto detto di sentirsi sereno e tranquillo. Poco doporaccontato di un episodio curiosissimo che gli è capitato durante le scene del film “Senso ’45”, un film di Tinto Brass. In forte imbarazzo l’attore ha raccontato di quella volta che una collega doveva fingere di praticargli un rapporto orale e non è finita benissimo: “C’era ...

