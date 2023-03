Vlahovic è tentato da un altro “bianconero”: la Juve chiede una grande contropartita (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dusan Vlahovic sembra ormai essere stato scaricato dall’ambiente Juve e in estate potrebbe rientrare in un clamoroso scambio. Le ultime prestazioni di Vlahovic sono state davvero molto negative e il credito attorno al serbo sembra ormai essere del tutto terminato, con il balcanico che non è più sicuro di rimanere anche in futuro a Torino. Sono diverse le squadre che stanno cercando di mettere le mani sull’ex Viola e soprattutto è all’estero che stanno chiedendo sempre di più informazioni sul centravanti, con la Juventus che per poterlo lasciar partire ha però bisogno di garanzie. LaPresseL’inserimento del fondo saudita Pif ha fatto sì che il Newcastle diventasse in breve tempo una delle più importanti società europee da un punto di vista economico, con i bianconeri del Nord dell’Inghilterra che ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dusansembra ormai essere stato scaricato dall’ambientee in estate potrebbe rientrare in un clamoroso scambio. Le ultime prestazioni disono state davvero molto negative e il credito attorno al serbo sembra ormai essere del tutto terminato, con il balcanico che non è più sicuro di rimanere anche in futuro a Torino. Sono diverse le squadre che stanno cercando di mettere le mani sull’ex Viola e soprattutto è all’estero che stannondo sempre di più informazioni sul centravanti, con lantus che per poterlo lasciar partire ha però bisogno di garanzie. LaPresseL’inserimento del fondo saudita Pif ha fatto sì che il Newcastle diventasse in breve tempo una delle più importanti società europee da un punto di vista economico, con i bianconeri del Nord dell’Inghilterra che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putinpravit : @CampiMinati Da notare la reazione di Kostic che e'piu dispiaciuto per il gol non segnato da Vlahovic che quello se… - DanyRoss70 : RT @dariopelle3: Diciamocelo: dopo il rigore ha tentato di scuotersi. Gli va anche di sfiga, passerà. #Vlahovic - dariopelle3 : Diciamocelo: dopo il rigore ha tentato di scuotersi. Gli va anche di sfiga, passerà. #Vlahovic - lucacirex : Giusto #Chiesa, ma forse lo avrei tentato in coppia con #Vlahovic. Magari l'uno compensa l'altro e il serbo si sare… -