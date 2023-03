Vladimir Luxuria sulle voci di liti tra Ilary e Alvin: “Si punzecchiano molto” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Manca un mese all’inizio de L’Isola dei Famosi e in queste settimane sono circolati diversi rumor sulla conduttrice e (l’ex?) inviato. Secondo i pettegolezzi riportati da Di Più Alvin e Ilary avrebbero discusso e la loro amicizia sarebbe da tempo archiviata. A smentite queste voci è arrivata Vladimir Luxuria, che in un’intervista rilasciata al settimanale Mio ha bollato le indiscrezioni come ‘sciocchezze’: “Ma no dai sono tutte stupidaggini! Penso che Ilary e Alvin si stimino tantissimo. Si punzecchiano molto ed è divertente così“. Una cosa però è certa: ancora non è stato ufficializzato chi sarà l’inviato della nuova edizione del reality. Alvin e Ilary avrebbero litigato: “Lui non ... Leggi su biccy (Di mercoledì 15 marzo 2023) Manca un mese all’inizio de L’Isola dei Famosi e in queste settimane sono circolati diversi rumor sulla conduttrice e (l’ex?) inviato. Secondo i pettegolezzi riportati da Di Piùavrebbero discusso e la loro amicizia sarebbe da tempo archiviata. A smentite questeè arrivata, che in un’intervista rilasciata al settimanale Mio ha bollato le indiscrezioni come ‘sciocchezze’: “Ma no dai sono tutte stupidaggini! Penso chesi stimino tantissimo. Sied è divertente così“. Una cosa però è certa: ancora non è stato ufficializzato chi sarà l’inviato della nuova edizione del reality.avrebberogato: “Lui non ...

