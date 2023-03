Vivo X90 Pro in prova | il top di gamma con il sensore da 1 e i superpoteri di Zeiss

(Di mercoledì 15 marzo 2023) È decisamente una camera-phone, perché la curiosità e la tecnologia si raccolgono intorno ald'immagine da 1" e alle lenti, il cui nome ricorre anche nel software fotografico. Però c'è anche la carica da veloce 120 W e un processore outsider che non ti aspetti....

Negli scorsi mesi MediaTek ha lanciato un nuovo SoC top di gamma, Dimensity 9200 , rivale diretto di Snapdragon 8 Gen 2. Il processore è già stato implementato suPro, ad esempio, mostrando prestazioni paragonabili (ma leggermente inferiori) a quelle del suo concorrente diretto. Entro la fine dell'anno, però, potremmo vedere un nuovo SoC MediaTek più ...IlPro Plus è arrivato secondo con 1.280.652 punti. Anche questo dispositivo è dotato di piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. La RAM è di 12 GB e lo storage interno arriva fino a 512 ...Ancora disponibili, infine, gli ottimi prezzi per i due top di gamma Xiaomi 13 ePro. Come sempre, vi lasciamo all'elenco completo a seguire. Apple iPhone 14 Pro (128 GB) - Argento Amazon ...

La classifica degli smartphone android più potenti stilata da AnTuTu vede la predominanza per 7 posizioni su 10 del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.MediaTek Dimensity 9200+ verrà presto annunciato come il chipset più potente di dell'azienda e sfiderà lo Snapdragon 8 Gen 2.