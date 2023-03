‘Viva Sofia’, al via domani presso l’Istituto Comprensivo ‘Giovanni Pascoli’ di Benevento (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAl via domani, giovedì 16 marzo dalle ore 9:45 alle ore 13:45, presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” di Benevento, il primo dei tre appuntamenti del progetto “Viva Sofia: due mani per la vita” promosso dal Lions Club Benevento Host del presidente Gianluca Tomaciello e dal Lions Club Benevento Arco Traiano presieduto da Manlio Marotti in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Benevento. L’iniziativa ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa del personale del 118, insegnando le manovre di disostruzione e le manovre di rianimazione di base, oltre a elementi di primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore. Nel corso degli anni le competenze sanitarie e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAl via, giovedì 16 marzo dalle ore 9:45 alle ore 13:45,“Giovanni Pascoli” di, il primo dei tre appuntamenti del progetto “Viva Sofia: due mani per la vita” promosso dal Lions ClubHost del presidente Gianluca Tomaciello e dal Lions ClubArco Traiano presieduto da Manlio Marotti in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di. L’iniziativa ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa del personale del 118, insegnando le manovre di disostruzione e le manovre di rianimazione di base, oltre a elementi di primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore. Nel corso degli anni le competenze sanitarie e ...

