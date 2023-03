Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Sarah Neeley (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 25 giugno 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la tredicesima puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Sarah Neeley. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a rifugiarsi nel cibo già da piccolissima per reagire ai problemi di alcol del padre e ai continui litigi dei genitori, nonostante la sorveglianza alimentare della madre. Quando poi quest’ultima si è risposata, distraendosi un po’ dal problema, la situazione è precipitata. Vite al limite – Sarah Neeley Sarah, la protagonista, ha 35 anni, vive a Dayton nello stato dell’Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa ben 291 kg. ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 25 giugno 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la tredicesima puntata della stagione 6 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a rifugiarsi nel cibo già da piccolissima per reagire ai problemi di alcol del padre e ai continui litigi dei genitori, nonostante la sorveglianza alimentare della madre. Quando poi quest’ultima si è risposata, distraendosi un po’ dal problema, la situazione è precipitata.al, la protagonista, ha 35 anni, vive a Dayton nello stato dell’Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa ben 291 kg. ...

