Violenze in carcere, la chat degli agenti: "Detenuti come in hotel" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti"Il miglior carcere è Santa Maria Capua Vetere, lì i Detenuti è come se fossero sempre in hotel". Parlavano così in chat su whatsapp due poliziotti penitenziari qualche giorno dopo le Violenze ai danni dei Detenuti avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, il 6 aprile 2020, quando c'era già stata fuori dal carcere la manifestazione dei familiari dei Detenuti contro gli allora solo presunti pestaggi, e stavano iniziando ad uscire in modo sparso su qualche sito i racconti dei Detenuti vittime delle Violenze. Il messaggio, datato 15 aprile 2020, è stato letto insieme ad altri nell'udienza del processo per le ...

