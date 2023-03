Violenza nei confronti di insegnanti e personale scolastico, proposto in Commissione Cultura al Senato l’Osservatorio sulla sicurezza del personale scolastico (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il presidente della Commissione Cultura al Senato, Roberto Marti, ha dichiarato che la trattazione del fenomeno della Violenza contro insegnanti e personale scolastico è una priorità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il presidente dellaal, Roberto Marti, ha dichiarato che la trattazione del fenomeno dellacontroè una priorità. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : #PreghiamoInsieme perché la #donna, ogni donna, sia rispettata, protetta e valorizzata: commettere violenza nei con… - MinisteroSalute : ??#12marzo Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari… - vditrapani : È definitivo: la Cassazione ha confermato la condanna a 1 anno di carcere per Armando Spada. È colpevole di tentata… - orizzontescuola : Violenza nei confronti di insegnanti e personale scolastico, proposto in Commissione Cultura al Senato l’Osservator… - PravatoSilvano : @Bruno72513183 @Cri10872801 Non è violenza filmarli! È che non serve a niente! È assurdo? Come fanno a New York, Pa… -