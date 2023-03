Violenta rissa tra minorenni in pieno centro: la condanna del sindaco Festa (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“I luoghi della movida non dovrebbero mai trasformarsi nel teatro di una violenza”. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, nel commentare un video che sta facedno il tam tam tra le chat di adolescenti, dove si vedono immagini shock di ragazzine minorenni picchiare selvaggiamente una coetanea. La rissa nella centralissima Via De Conciliis sarebbe stata generata da motivi di gelosia per un ragazzo conteso. I minorenni, tutti di 17 anni, sono stati identificati dai Carabinieri “Questa inqualificabile rissa tra giovanissime- prosegue il sindaco- sotto gli occhi indifferenti dei coetanei, va condannata con assoluta fermezza e non può essere in alcun modo giustificata. Vogliamo una città viva e lavoriamo perché i nostri ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“I luoghi della movida non dovrebbero mai trasformarsi nel teatro di una violenza”. Così ildi Avellino, Gianluca, nel commentare un video che sta facedno il tam tam tra le chat di adolescenti, dove si vedono immagini shock di ragazzinepicchiare selvaggiamente una coetanea. Lanella centralissima Via De Conciliis sarebbe stata generata da motivi di gelosia per un ragazzo conteso. I, tutti di 17 anni, sono stati identificati dai Carabinieri “Questa inqualificabiletra giovanissime- prosegue il- sotto gli occhi indifferenti dei coetanei, vata con assoluta fermezza e non può essere in alcun modo giustificata. Vogliamo una città viva e lavoriamo perché i nostri ...

