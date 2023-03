"Violato lo spazio aereo". E i jet Nato scortano l'aereo russo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Caccia della Royal Air Force del Regno Unito e tedeschi hanno intercettato un velivolo russo che sorvolava lo spazio aereo estone Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Caccia della Royal Air Force del Regno Unito e tedeschi hanno intercettato un velivoloche sorvolava loestone

