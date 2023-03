Vincenzo Ferrera: «Il fenomeno Mare Fuori, la gavetta e la vita che ti sorprende» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Che Mare Fuori sia uno de fenomeni televisivi delle ultime stagioni è una delle poche certezze di questa tv sempre più frammentata. Piace ai giovani e agli adulti, è un successo senza precedenti su RaiPlay (oltre 105 milioni di visualizzazioni), ha il merito di parlare di un tema poco esplorato – la vita in un istituto penitenziario minorile - e di aver reso popolari attori di grande talento. Tra questi c’è senza dubbio Vincenzo Ferrera, attore palermitano dal clamoroso curriculum teatrale (ha lavorato con registi importanti, da Cecchi a Servillo, da Andò a Martone) e dalla lunga esperienza in fiction di successo, da Un medico in famiglia a Distretto di polizia. Ma dopo quasi trent’anni di lavoro, la grande visibilità è arrivata con la serie di Rai2 prodotta di Picomedia. «E pensare che nella prima ... Leggi su panorama (Di mercoledì 15 marzo 2023) Chesia uno de fenomeni televisivi delle ultime stagioni è una delle poche certezze di questa tv sempre più frammentata. Piace ai giovani e agli adulti, è un successo senza precedenti su RaiPlay (oltre 105 milioni di visualizzazioni), ha il merito di parlare di un tema poco esplorato – lain un istituto penitenziario minorile - e di aver reso popolari attori di grande talento. Tra questi c’è senza dubbio, attore palermitano dal clamoroso curriculum teatrale (ha lavorato con registi importanti, da Cecchi a Servillo, da Andò a Martone) e dalla lunga esperienza in fiction di successo, da Un medico in famiglia a Distretto di polizia. Ma dopo quasi trent’anni di lavoro, la grande visibilità è arrivata con la serie di Rai2 prodotta di Picomedia. «E pensare che nella prima ...

