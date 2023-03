Vincenzo de Martino nuovo presidente e Ad di Imq Group (Di mercoledì 15 marzo 2023) Vincenzo de Martino è il nuovo presidente e Amministratore delegato di Imq Group Srl, la holding del Gruppo italiano attivo nei servizi di testing, ispezioni e certificazioni, composto da 12 società operative – 5 con sede in Italia e 7 all’estero – e un fatturato annuo di oltre 118 milioni di euro (Bilancio 2021). Imprenditore di origini campane, con una laurea in Economia, Vincenzo de Martino vanta un’ampia esperienza nel mondo industriale e associativo. Ad oggi tra l’altro è vicepresidente della Federazione Anie e del Comitato elettrotecnico italian, nonché membro del Consiglio Generale di Confindustria; nella sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi in ambito confindustriale e industriale. “Tra i punti salienti del programma del ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 marzo 2023)deè ile Amministratore delegato di ImqSrl, la holding del Gruppo italiano attivo nei servizi di testing, ispezioni e certificazioni, composto da 12 società operative – 5 con sede in Italia e 7 all’estero – e un fatturato annuo di oltre 118 milioni di euro (Bilancio 2021). Imprenditore di origini campane, con una laurea in Economia,devanta un’ampia esperienza nel mondo industriale e associativo. Ad oggi tra l’altro è vicedella Federazione Anie e del Comitato elettrotecnico italian, nonché membro del Consiglio Generale di Confindustria; nella sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi in ambito confindustriale e industriale. “Tra i punti salienti del programma del ...

