Villani | “Botto di iscrizioni dei gruppi territoriali del M5s in provincia di Salerno”

"Ad ogni incontro è sempre emozionante vedere l'entusiasmo nel volto di tanti nostri attivisti. Siamo arrivati a un punto di svolta decisivo per il nostro Movimento, con l'organizzazione territoriale che prende finalmente forma. I gruppi territoriali avranno potere di iniziativa su argomenti locali ma comunque di interesse nazionale, dietro preciso mandato dei comitati tematici nazionali, potranno anche agire in nome e per conto del M5S. Nessun altro partito può vantare un'organizzazione simile che consente a chiunque di partecipare attivamente alla vita politica del Paese. Dobbiamo darci da fare per essere più presenti e migliorare il modo di comunicare il lavoro fatto, i valori che portiamo avanti e le proposte che abbiamo condiviso per il futuro di questa regione". A dirlo è la coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno, Virginia Villani, a margine dell'incontro con gli attivisti del territorio tenutosi ieri sera a Salerno.

