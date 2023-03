Vigilanza Rai, la sfida tra Conte e Renzi per prendersi la presidenza: strada sbarrata a Ricciardi, lo stallo favorisce Boschi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Che la Contesa per presiedere la commissione di Vigilanza Rai avrebbe visto come protagonisti Riccardo Ricciardi, del Movimento 5 stelle, e Maria Elena Boschi, del Terzo polo, lo avevamo annunciato già lo scorso novembre. Ma con la recente nomina dei 42 componenti della bicamerale e la data fissata – il 21 marzo – per eleggere il presidente, gli intrighi della sfida stanno venendo allo scoperto. Anche perché, in campo, sono scesi in prima persona i leader dei due partiti di opposizione che possono ambire alla casella, Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Iniziato il valzer di telefonate ai membri della commissione, incontri negli uffici e schieramento dei pontieri delegati a fornire più rassicurazioni che promesse. Perché se la grammatica della consuetudine vorrebbe che i 5 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) Che lasa per presiedere la commissione diRai avrebbe visto come protagonisti Riccardo, del Movimento 5 stelle, e Maria Elena, del Terzo polo, lo avevamo annunciato già lo scorso novembre. Ma con la recente nomina dei 42 componenti della bicamerale e la data fissata – il 21 marzo – per eleggere il presidente, gli intrighi dellastanno venendo allo scoperto. Anche perché, in campo, sono scesi in prima persona i leader dei due partiti di opposizione che possono ambire alla casella, Giuseppee Matteo. Iniziato il valzer di telefonate ai membri della commissione, incontri negli uffici e schieramento dei pontieri delegati a fornire più rassicurazioni che promesse. Perché se la grammatica della consuetudine vorrebbe che i 5 ...

