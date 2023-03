Vienna, la polizia di Vienna alza il livello di sicurezza: si teme un attentato (Di mercoledì 15 marzo 2023) La polizia di Vienna ha ricevuto un’allerta dai servizi di intelligence dell’Austria i quali – riporta l’AGI – hanno motivo di credere che “sia stato pianificato un attentato di matrice islamista”. La polizia, su Twitter, scrive che: In via precauzionale, i punti di interesse nevralgici sono stati posti sotto maggiore sorveglianza dalle forze di polizia ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladiha ricevuto un’allerta dai servizi di intelligence dell’Austria i quali – riporta l’AGI – hanno motivo di credere che “sia stato pianificato undi matrice islamista”. La, su Twitter, scrive che: In via precauzionale, i punti di interesse nevralgici sono stati posti sotto maggiore sorveglianza dalle forze di... TAG24.

