(Di mercoledì 15 marzo 2023) Una segnalazione dei Servizi segreti austriaci, la Bvt, l’Ufficio per la protezione della Costituzione e la lotta al terrorismo, sudi matrice islamista contro leha fattore l’allarme terrorismo adove la polizia ha aumentato il livello di sicurezza della città inviando pattuglie armate attorno ai siti sensibili, compresi, ovviamente, anche i luoghi di culto, dopo aver ricevuto un avvertimento dall’intelligence interna. Il rischio è di un “attentato di matrice islamista” e, come spiega su Twitter la polizia viennese, “quanto questo stato dirta durerà non è ancora dato a sapersi”. La polizia diha parlato di “minaccia generica di un attacco contro le”. L’intelligence dell’Austria era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aude_ita : RT @SecolodItalia1: Vienna, gli 007: possibili attentati islamisti alle chiese. E scatta l’allerta - SecolodItalia1 : Vienna, gli 007: possibili attentati islamisti alle chiese. E scatta l’allerta - AmedeoStaiano : #Metternich. Dal Congresso di Vienna all’integrazione europea. Gli Ambasciatori di #Italia e #Francia e il Prof. Ma… - AmbaAradam : RT @LucioMalan: Gli attivisti di Alarm Phone 'hanno base a Tunisi, Palermo, Melilla, Tangeri, Cadice, Marsiglia, Strasburgo, Londra, Vienna… - saverioalessio : #Mantovano, tra gli autori della #Fini_Giovanardi, dice che 'le droghe sono tutte uguali'; a #Vienna stanno ancora… -

È traartisti della Quadriennale d'Arte 2020, Palazzo delle Esposizioni, Roma. Tra le sedi ... Berlino (marzo 2023); Teatrino di Palazzo Grassi, Venice; Neuer Kunstverein,; GAMeC, Bergamo; ......in equipaggiamento pesante hanno preso posizione dalle prime ore di oggi presso le chiese di... I sospetti si concentrano su un Suv di colore bianco, a bordo del quale vi sarebbero......Congress and Executive Committee meeting at the Messe Wien Exhibition Congress Center in, ...dispiace. 'Sorry'. Scrollatina di spalle, e amen. Ceferin è lo stesso che in queste ore s'è ...

Vienna, gli 007: possibili attentati islamisti alle chiese. E scatta l’allerta Secolo d'Italia

(ANSA) - BELGRADO, 15 MAR - "I nostri servizi di intelligence hanno motivo di ritenere che a Vienna sia stato pianificato un attacco di matrice islamista. Come misura precauzionale, punti nevralgici ...“Gli agenti di polizia sono dotati di caschi e giubbotti antiproiettile ... immagini o video degli agenti di polizia schierati nei luoghi considerati a rischio. A Vienna nel 2020 un uomo che aveva ...