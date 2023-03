VIDEO – Onana | contro il Porto una delle sue tante parate provvidenziali!

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La qualificazione ai quarti di Champions League dell’Inter passa anche dalleprovvidenziali di. Ma quello di ieri non è l’unico intervento dell’ultimo minuto decisivo. Ecco ilpubblicato sui social da Dazn. PROVVIDENZIALE – L’Inter lascia tutti con il fiato sospeso fino alla fine della sfidail(vedi highlights). Andrérisulta determinante con una grande parata dell’ultimo minuto, che porta definitivamente i nerazzurri ai quarti di Champions League. Ma non è la prima volta che l’estremo difensore nerazzurro protegge provvidenzialmente il risultato pochi secondi prima del fischio finale. Lo si vede dalpubblicato sul profilo Twitter ufficiale di Dazn.decisive all'ultimo minuto Lo stai facendo nel modo ...

sportmediaset : ??Grande confusione e spavento nel finale di #PortoInter con i nerazzurri che si salvano anche a questo super intervento…
DAZN_IT: Parate decisive all'ultimo minuto ? Lo stai facendo nel modo giusto ?? #Onana #UCL #DAZN

L'Inter conquista i quarti di finale di Champions League eliminando il Porto nel doppio confronto. I social si scatenano esaltando: ecco i meme ...Conceicao INTER (3 - 5 - 2):; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport ...INTER (3 - 5 - 2):; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Skriniar, D'...

Porto-Inter, Capello esalta Onana: "Parate da grande portiere". VIDEO Sky Sport

Rivivi tutte le emozioni del match di ritorno del Do Dragao che ha permesso agli uomini di Simone Inzaghi la conquista dei quarti di finale ...Il portiere dell'Inter è stato il migliore in campo per distacco, grandi parate che hanno permesso ai nerazzurri di passare il turno ...