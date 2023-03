Viareggio | scuola annulla festa del papà | “Non tutti i bambini hanno un padre”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladell’infanzia di“Florinda” cancella le celebrazioni per ladel. Nonostante i malumori di alcune famiglie la direttrice Barbara Caterini non cambia idea.deldiscriminatoria per alcuniasilo – Ph Credit Taiyou No Machi La direttrice Barbara Caterini della“Florinda” diquest’anno ha deciso di cancellare i festeggiamenti per ladelprogrammati per il 19 Marzo. Il motivo è perché sarebbe discriminante nei confronti deiche nonun, come ha spiegato giorni fa al giornalista de La Nazione Paolo Di Grazia. La dirigente ha ...

Le infami manipolazioni della nostra epoca si declinano secondo sensibilità infantili. Ain Versilia un asilo abolisce la festa del papà e i papà vanno in panici: non è possibile, ......Allora, l'ultima che arriva dal magico mondo della sinistra progressista parte dae ha come protagonista una direttrice didattica di unamaterna. Una volta avremmo detto di un asilo. Bene, la signora ha deciso di abolire le attività didattiche legate alla Festa del ...Il laboratorio per la festa del papà è stato cancellato dalla direttrice didattica di unadell'infanzia di. La dirigente ha detto di averlo fatto per evitare discriminazioni nei confronti dei bambini che non hanno il padre. Alcuni degli altri genitori hanno però protestato ...

La preside di una scuola elementare di Viareggio ha cancellato la Festa del Papà per non discriminare i bambini privi di papà. Il movente è nobile, l'esito rovesciato: per non far soffrire i bambini ...