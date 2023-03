Viareggio, preside annulla la festa del papà: “È discriminatoria per chi non ce l’ha” (Di mercoledì 15 marzo 2023) La preside della scuola dell’infanzia Florinda di Viareggio ha deciso di annullare la festa del papà a scuola per non far sentire esclusi alcuni bambini dalle attività. In un’intervista alla Nazione, la preside Barbara Caterini ha spiegato il perché della decisione: “Non tutti i bambini hanno un padre, per questo abbiamo deciso di annullare la L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladella scuola dell’infanzia Florinda diha deciso dire ladela scuola per non far sentire esclusi alcuni bambini dalle attività. In un’intervista alla Nazione, laBarbara Caterini ha spiegato il perché della decisione: “Non tutti i bambini hanno un padre, per questo abbiamo deciso dire la L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CristianNovelli : RT @apicella57: @MaxGramel @Corriere Viva la preside di Viareggio. Empatia e delicatezza. In classe di mia figlia alle elementari si facev… - positanonews : Viareggio. Non tutti i bambini hanno un padre: la preside annulla la festa del papà tra le #news… - Gandalf1948 : Si....è proprio 'cretinismo'! A VIAREGGIO, IN TOSCANA, BARBARA CATERINI PRESIDE DI UNA SCUOLA DELL’INFANZIA, HA AN… - DrisaldiMassimo : La Preside di Viareggio che ha cancellato la festa del Papà; ma in quale Mondo vive? Non è possibile applicare alla… - positanonews : #Copertina #Cronaca #bambini #DirigenteScolastica #festadelpapà Viareggio. Non tutti i bambini hanno un padre: la p… -