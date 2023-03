Viareggio, “Non tutti hanno un papà” e la scuola cancella la festa del papà: le polemiche (Di mercoledì 15 marzo 2023) La festa del papà non verrà più celebrata nella scuola dell’infanzia Florindia, di Viareggio (Lucca). Lo ha deciso la dirigente scolastica, Barbara Caterini, in seguito a molte lamentele da parte di alcuni genitori. Pochi giorni fa la dirigente ha spiegato al giornalista de La Nazione Paolo Di Grazia il motivo per il quale è stato deciso di cancellare la festa del papà e le relative celebrazioni nella sua scuola. “Cinque o sei genitori sono venuti a lamentarsi da me, non trovano giusto che in quel giorno i loro figli, che non hanno il papà, venissero esclusi dalle attività e indirizzati altrove. Lamentele secondo me condivisibili, perché un laboratorio così è ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladelnon verrà più celebrata nelladell’infanzia Florindia, di(Lucca). Lo ha deciso la dirigente scolastica, Barbara Caterini, in seguito a molte lamentele da parte di alcuni genitori. Pochi giorni fa la dirigente ha spiegato al giornalista de La Nazione Paolo Di Grazia il motivo per il quale è stato deciso dire ladele le relative celebrazioni nella sua. “Cinque o sei genitori sono venuti a lamentarsi da me, non trovano giusto che in quel giorno i loro figli, che nonil, venissero esclusi dalle attività e indirizzati altrove. Lamentele secondo me condivisibili, perché un laboratorio così è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : ?? La Festa del Papà non discrimina, sopprimerla sì. Leggi qui il commento su quanto avvenuto in un asilo di Viar… - FrancescaChaouq : Non avevo un papà da festeggiare e il 19 marzo avrei voluto sprofondare a scuola. Le ferite dei figli di famiglie “… - paolo_capriotti : Stamattina gira la notizia che una vicepreside di Viareggio ha 'cancellato la festa del papà'. Non è vero, ha annul… - Open_gol : Dopo le spiegazioni della dirigente, le polemiche non si fermano: «Come facciamo capire ai bambini che non si feste… - andal68 : RT @Ju2venGino: #GOBBOSEGUEGOBBO #paolomantovanipasticceriaout #viareggio io direi di non andarci più, per chi è della zona CONDIVIDETE, ma… -