Viareggio, la preside che ha annullato la festa del papà: «L'ho fatto per chi ce l'ha. La famiglia modello non esiste più» (Di mercoledì 15 marzo 2023) «Non tutti i bambini hanno un padre, per questo abbiamo deciso di annullare la festa del papà a scuola». Così Barbara Caterini, preside della scuola dell'infanzia Florinda di Viareggio, si spiega dopo lo scoppio della polemica causata dalla decisione di cancellare la festa del papà (prevista per il 19 marzo) dall'istituto. La dirigente ha deciso di fare questa scelta dopo che cinque o sei genitori sono andati a lamentarsi da lei perché non trovavano giusto che i propri figli – senza un papà – venissero esclusi da alcune attività. «Ho trovato le loro lamentele condivisibili, perché un laboratorio organizzato in questo modo è discriminatorio nei confronti di chi non ha un papà», commenta Caterini alla Nazione. «Pertanto dovrà essere organizzata un'altra ...

