Viareggio asilo cancella la festa del papà: "Esclude chi non ha il padre, la famiglia modello non esiste più"

Roma, 15 mar — Niente festa del papà per i bambini della scuola d'infanzia Florinda di Viareggio: lo ha decretato la direttrice Barbara Caterini, per «evitare discriminazioni nei confronti di bimbi senza padre». Va da sé che i «bimbi senza padre» all'interno dell'istituto in provincia di Lucca rappresentano un'esigua minoranza. La Caterini, intervistata da La Nazione, spiega infatti come «cinque o sei genitori siano venuti a lamentarsi da me perché non trovavano giusto che in quel giorno i loro figli, che non avevano il papà, venissero esclusi da quell'attività e venissero pertanto indirizzati da un'altra parte. Ho trovato le loro lamentele condivisibili, perché un laboratorio organizzato in questo modo è discriminatorio nei confronti di chi non ha un papà. Pertanto ...

