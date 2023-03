Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2023 ore 20:30 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Viabilità DEL 15 MARZO 2023 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA RUSTICA RESTANO RIPERCUSSIONI IN CARREGGIATA INTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA BUFALOTTA; PER IL RESTO CIRCOLazioNE RIENTRATA NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, PERMANGONO CODE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SULL’ APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE; E SULLA LINEA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21; ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 marzo 2023)DEL 15 MARZOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA RUSTICA RESTANO RIPERCUSSIONI IN CARREGGIATA INTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA BUFALOTTA; PER IL RESTO CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, PERMANGONO CODE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SULL’ APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE; E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21; ...

PeppeAllegri : Due giorni consecutivi di chiusura di una galleria che più volte alla settimana, in ogni stagione, presenta problem… - sehmagazine : #Cagliari, presentati i cantieri e la nuova viabilità di via Roma e viale Trieste. Alla fine dei lavori il centro… - Agenparl : ROMA. CASINI-LEONCINI (IV): VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE, BENE NOSTRI ODG APPROVATI OGGI - Agenparl : Presentati i cantieri e la nuova viabilità di via Roma e viale Trieste - Comune_Cagliari : Il Sindaco Paolo Truzzu ha illustrato, questa mattina in conferenza stampa, i dettagli dei cantieri che interessera…

Fossano pronta a tornare 'capitale della moto': presentata la 40esima edizione del Motoraduno Grandi protagonisti a livello di location piazza Diaz, viale Alpi e via Roma, occupate da stand di ...la vicinanza dell'ente provinciale all'evento ma anche rispetto la tematica della viabilità del ... Assessore Roma, sempre più zone 30 nella Capitale Roma, che ha una media di incidenti stradali quasi pari alla media delle altre città in termini di ...dobbiamo partendo con le 69 isole ambientali arrivare ad immaginare una città che sulla viabilità ... Stadio Pietralata, Bonessio: 'Fare tesoro di preoccupazioni e suggerimenti emersi nel dibattito pubblico nella Commissione congiunta ... ...pubblica e ciclopedonale uno degli asset strategici e prioritari del nuovo stadio della Roma. A tal ... Allo stesso tempo bisogna garantire una viabilità ad accesso esclusivo e sempre percorribile per l'...