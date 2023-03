Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 marzo 2023)DEL 15 MARZOORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E PRENESTINA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA-FIUMICINO TRA LA MAGLIANA E IL RACCORDO, E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA; SULLA STESSA A24 SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO IN ENTRATA VERSO, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE; SEMPRE IN USCITA INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E LUNGO LE CONSOLARI APPIA E FLAMINIA, RISPETTIVAMENTE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE E TRA CORSO ...