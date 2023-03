Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2023 ore 18:45 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Viabilità DEL 15 MARZO 2023 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE CI SONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E PRENESTINA; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO, MENTRE IN USCITA SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA, SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, E A SUD DELLA CAPITALE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANXHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, NOMENTANA TRA IL ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 marzo 2023)DEL 15 MARZOORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE CI SONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E PRENESTINA; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO, MENTRE IN USCITA SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA, SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, E A SUD DELLA CAPITALE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE; CIRCONE SOSTENUTA ANXHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, NOMENTANA TRA IL ...

Viabilità, manutenzione della A19. Schifani: "Anas, cambio di strategia e lavori più celeri" ...un'autostrada abbandonata con cantieri senza operai - alla quale era poi seguita una riunione a Roma con ... Danilo Lucente, finita la fuga di Abidi: il tunisino accusato dell'omicidio del militare consegnato alla polizia italiana a Ventimiglia Gli agenti della Squadra mobile di Roma questa mattina si sono fatti trovare al confine con la ...morte del caporal maggiore Lucente Pipitone è riconducibile a una banale lite per motivi di viabilità, ... Roma: tra restrizioni e 'Zone 30' cambia la viabilità ma alcune categorie sono preoccupate Restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti e limiti di velocità a un massimo di 30 chilometri orari su tutta la viabilità secondaria di Roma: sono le azioni messe in campo dal Campidoglio per ridurre il traffico, gli incidenti e per contenere le emissioni inquinanti della Capitale. Tuttavia in città non tutte ...