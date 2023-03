Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2023 ore 16:30 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Viabilità DEL 15 MARZO ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE OSTIENSE E RomaNINA PERCORRENDO LA STATALE AURELIA PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE ALTEZZA CASTEL DI GUIDO DIREZIONE Roma IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA CASSIA BIS VEIENTANA PER SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE Roma IN VIA APPIA RALLENTAMNENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 marzo 2023)DEL 15 MARZO ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS ETERAMO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE OSTIENSE ENINA PERCORRENDO LA STATALE AURELIA PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE ALTEZZA CASTEL DI GUIDO DIREZIONEIN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA CASSIA BIS VEIENTANA PER SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONEIN VIA APPIA RALLENTAMNENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A ...

Cagliari cambia look, aprono i cantieri: viabilità modificata e disagi Con l'avvio dei cantieri saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità ricompresa tra l'intersezione tra via Roma e viale Trieste e l'intersezione tra viale Bonaria e via Stazione Vecchia. Stadio Roma, Comitati a Campidoglio: Tavolo e rinvio delibera Il comitato Pro Stadio ha, invece, minimizzato le obiezioni come 'tanto casino per nulla', e come 'problemi risolvibili dal progetto definitivo dell'opera che vede al lavoro per la Roma i migliori ... Rotatoria Fioretti, si rimuove la torre faro Per consentire i lavori il Comune ha disposto alcune modifiche a viabilità e sosta, che saranno in ...preferenziale di Via Fermi per consentire l'ingresso dei veicoli verso Piazza Solferino - Via Roma ...