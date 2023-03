Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2023 ore 12:30 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Viabilità DEL 15 MARZO ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO IN DIREZIONE CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO DA FIORENTINI ALLA RAMPA DI IMMISSIONE PER LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DELLA CHIUSURA PER ALLAGAMENTI DELLA STESSA TANGENZIALE A PARTIRE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO RALLENTATO SULLA FERROVIA METRomaRE. E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER IL RIPRISTINO DELLA NORMALE CIRCOLazioNE INOLTRE, SULLA METRO A I TRENI NON EFFETTUANO FERMATA A VITTORIO EMANUELE IN DIREZIONE ANAGNINA. DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 marzo 2023)DEL 15 MARZO ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO RESTA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO IN DIREZIONE CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DA FIORENTINI ALLA RAMPA DI IMMISSIONE PER LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DELLA CHIUSURA PER ALLAGAMENTI DELLA STESSA TANGENZIALE A PARTIRE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO RALLENTATO SULLA FERROVIA METRE. E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER IL RIPRISTINO DELLA NORMALE CIRCONE INOLTRE, SULLA METRO A I TRENI NON EFFETTUANO FERMATA A VITTORIO EMANUELE IN DIREZIONE ANAGNINA. DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ ...

