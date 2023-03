Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2023 ore 10:30 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Viabilità DEL 15 MARZO ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA E’ AVVENUTO UN INCIDENTE TRA TRIONFALE E CASSIA BIS PROSEGUENDO SULL’INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E IL NODO CON LA A24 Roma TERAMO E TRA CASILINA E GALLERIA APPIA IN ESTERNA FORTI RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO LA CAUSA DEI DISAGI E’ LA CHIUSURA PER ALLAGAMENTI DELLA STESSA TANGENZIALE EST A PARTIRE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA L’INVITO ALLA PRUDENZA SONO IN CORSO, INFATTI, DEI LAVORI TRA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 marzo 2023)DEL 15 MARZO ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA E’ AVVENUTO UN INCIDENTE TRA TRIONFALE E CASSIA BIS PROSEGUENDO SULL’INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E IL NODO CON LA A24TERAMO E TRA CASILINA E GALLERIA APPIA IN ESTERNA FORTI RALLENTAMENTI TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO LA CAUSA DEI DISAGI E’ LA CHIUSURA PER ALLAGAMENTI DELLA STESSA TANGENZIALE EST A PARTIRE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A12CIVITAVECCHIA L’INVITO ALLA PRUDENZA SONO IN CORSO, INFATTI, DEI LAVORI TRA ...

Sabato prossimo la 'Milano - Sanremo': tutti i divieti e le modifiche alla viabilità per la 'Classicissima' Sotto tutti i divieti e i cambiamenti della viabilità. CORSO MOMBELLO superiore eccetto corsia ...alle ore 11 del giorno 19.03.2023 (e comunque fino a completo smontaggio delle strutture) VIA ROMA ... 

Giubileo, Gualtieri: al via primi cantieri, piazza Pia a giugno 'Si sta avvicinando l'apertura di alcuni cantieri'. Cosi' il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine della Cabina di regia sul Giubileo a Palazzo Chigi. 'A giugno partiranno i cantieri del Sottovia di Piazza Pia - ha annunciato Gualtieri - Questo naturalmente avra' ... 

Giubileo: in autunno al via i cantieri per il recupero delle Vele di Calatrava ... a valere sui fondi giubilari destinati a Roma. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gualtieri a ... L'intervento su piazza San Giovanni non determinerà una restrizione della viabilità e questo ci dà un ...