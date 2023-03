Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2023 ore 09:45 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Viabilità DEL 15 MARZO ORE 09.35 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASTEL GIUBILEO. RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONE Roma NORD DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI PROSEGUENDO SULL’ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA Roma FIUMICINO ALL’USCITA PER VIA TUSCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA ALL’INCROCIO CON LA Roma TERAMO E DALLA CASILINA ALLA GALLERIA APPIA LUNGHI INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER CHI E’ DIRETTO IN CENTRO, LA CAUSA DELLE CODE CHE VANNO DAL BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST, E’ LA CHIUSURA PER ALLAGAMENTI DELLA STESSA TANGENZIALE EST ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 marzo 2023)DEL 15 MARZO ORE 09.35 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA DIRAMAZIONENORD E CASTEL GIUBILEO. RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONENORD DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI PROSEGUENDO SULL’ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLAFIUMICINO ALL’USCITA PER VIA TUSCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA ALL’INCROCIO CON LATERAMO E DALLA CASILINA ALLA GALLERIA APPIA LUNGHI INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER CHI E’ DIRETTO IN CENTRO, LA CAUSA DELLE CODE CHE VANNO DAL BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST, E’ LA CHIUSURA PER ALLAGAMENTI DELLA STESSA TANGENZIALE EST ...

Giubileo, Gualtieri: al via primi cantieri, piazza Pia a giugno 'Si sta avvicinando l'apertura di alcuni cantieri'. Cosi' il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine della Cabina di regia sul Giubileo a Palazzo Chigi. 'A giugno partiranno i cantieri del Sottovia di Piazza Pia - ha annunciato Gualtieri - Questo naturalmente avra' ... Giubileo: in autunno al via i cantieri per il recupero delle Vele di Calatrava ... a valere sui fondi giubilari destinati a Roma. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gualtieri a ... L'intervento su piazza San Giovanni non determinerà una restrizione della viabilità e questo ci dà un ... Il ponte sul Sente non riaprirà mai più... e se non andassimo a votare Anas, però, ha bisogno del disco verde della politica , quella che conta, quella che sta a Roma e ... ma siamo nel campo dei servizi primari, perché la viabilità questo è, e dunque valutazioni costi/... 'Si sta avvicinando l'apertura di alcuni cantieri'. Cosi' il sindaco diRoberto Gualtieri al termine della Cabina di regia sul Giubileo a Palazzo Chigi. 'A giugno partiranno i cantieri del Sottovia di Piazza Pia - ha annunciato Gualtieri - Questo naturalmente avra' ...... a valere sui fondi giubilari destinati a. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gualtieri a ... L'intervento su piazza San Giovanni non determinerà una restrizione dellae questo ci dà un ...Anas, però, ha bisogno del disco verde della politica , quella che conta, quella che sta ae ... ma siamo nel campo dei servizi primari, perché laquesto è, e dunque valutazioni costi/... Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2023 ore 08:45 ... RomaDailyNews