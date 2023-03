Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 marzo 2023)DEL 15 MARZO ORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO COL RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA DIRAMAZIONENORD E CASTEL GIUBILEO, CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONENORD DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI PROSEGUENDO SULL’ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DA VIA DI BOCCEA ALL’USCITA PER VIA TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E CASAL MONASTERO IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA BIS ALLA GALLERIA APPIA LUNGHI INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER CHI E’ DIRETTO IN CENTRO, LA CAUSA DELLE CODE CHE VANNO DAL BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST, E’ LA CHIUSURA PER ALLAGAMENTI DELLA STESSA TANGENZIALE EST A PARTIRE DA VIA DEI MONTI ...