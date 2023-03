Viabilità a Napoli, Martusciello: “Giunta incapace di programmare i cantieri” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La Viabilità a Napoli è impazzita dal alcune settimane per la mancanza di programmazione, lo sfascio del sistema dei trasporti e la cattiva gestione della Polizia Locale da parte della Giunta Manfredi”. Lo afferma l’eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. “Questa amministrazione – prosegue Martusciello – è incapace di disporre lavori notturni, come avviene nelle grandi metropoli europee, e di scaglionare i lavori in modo da evitare che si aprano contemporaneamente oltre 10 cantieri, in arterie cruciali per la città, come il corso Vittorio Emanuele, Via Marina ed il rettifilo”. “Tutto questo impatta su un sistema trasporti evanescente e precario dove il sindaco e l’ assessore alla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Laè impazzita dal alcune settimane per la mancanza di programmazione, lo sfascio del sistema dei trasporti e la cattiva gestione della Polizia Locale da parte dellaManfredi”. Lo afferma l’eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio. “Questa amministrazione – prosegue– èdi disporre lavori notturni, come avviene nelle grandi metropoli europee, e di scaglionare i lavori in modo da evitare che si aprano contemporaneamente oltre 10, in arterie cruciali per la città, come il corso Vittorio Emanuele, Via Marina ed il rettifilo”. “Tutto questo impatta su un sistema trasporti evanescente e precario dove il sindaco e l’ assessore alla ...

