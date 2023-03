Via libera alla fusione di Mediaset España in MFE (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pier Silvio Berlusconi (US) Il progetto di Pier Silvio Berlusconi prende piede. L’assemblea di Mediaset España ha approvato la fusione per incorporazione in Mfe-Media for Europe. Approvazione arrivata pure dall’Assemblea straordinaria degli azionisti di MFE. Secondo quanto appreso da milanofinanza.it, l’operazione è passata con il 100% dei voti a favore nell’assemblea di Mfe e con il 91,3% dei voti favorevoli in quella di Mediaset España. La società spagnola era già ampiamente controllata dalla holding del Biscione, con circa l’83% delle quote. L’obiettivo ora è quello di ottenere maggiori sinergie, su contenuti, costi e pubblicità, per essere sempre più competitivi in uno scenario globale. Di seguito il comunicato di MFE: L’Assemblea straordinaria degli azionisti di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pier Silvio Berlusconi (US) Il progetto di Pier Silvio Berlusconi prende piede. L’assemblea diha approvato laper incorporazione in Mfe-Media for Europe. Approvazione arrivata pure dall’Assemblea straordinaria degli azionisti di MFE. Secondo quanto appreso da milanofinanza.it, l’operazione è passata con il 100% dei voti a favore nell’assemblea di Mfe e con il 91,3% dei voti favorevoli in quella di. La società spagnola era già ampiamente controllata dholding del Biscione, con circa l’83% delle quote. L’obiettivo ora è quello di ottenere maggiori sinergie, su contenuti, costi e pubblicità, per essere sempre più competitivi in uno scenario globale. Di seguito il comunicato di MFE: L’Assemblea straordinaria degli azionisti di ...

