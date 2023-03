Vi racconto incubi e sogni dei tunisini Parla Imen Ben Mohamed

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 marzo 2023) L’Occidente dovrebbe maggiormente stigmatizzare la postura del nuovo esecutivo tunisino, guidato da Kais Saied, che non solo si è espresso in maniera offensiva contro i subsahariani, ma non fa nulla per evitare la massiccia emigrazione di giovaniin cerca di futuro. Lo dice a Formiche.netBen, già deputata di Ennahda, il partito islamista che vinse le elezioni libere del 2011 secondo cui il Paese è una polveriera, tramento senza controlli e stampa esclusa dalle sedute. Un focus utile anche in prospettiva sociale e geopolitica che si mescola, da un lato, al dossier immigrazione che investe l’Italia e, dall’altro, alla più generale destabilizzazione dell’area nordafricana (Libia inclusa). Sono fondati i timori internazionali dopo che Saied ha pronunciato un discorso duro contro i migranti neri ...