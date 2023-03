Vi invitiamo a visitare un giardino splendido: si tratta del Giardino del Paradiso rappresentato nel bellissimo Tappeto delle tigri, eccezionalmente esposto al Museo Poldi Pezzoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Con i primi accenni del risveglio della nostre piante, torna la voglia di uscire in Giardino, e in questi giorni , fino a lunedì 20 marzo. Si tratta di uno splendido Tappeto, tessuto a Quazvin, una delle città regali della Persia centrale, tra il 1560 e il 1570 e realizzato probabilmente per lo Shah Tamhasp I, che regnò in Persia dal 1524 al 1576. Tappeto delle tigri © Poldi Pezzoli Leggi anche › Pausa pranzo al Poldi Pezzoli di Milano e gli altri eventi a Genova, Roma e Bologna Lo schema compositivo del Tappeto è classico con medaglione centrale ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 15 marzo 2023) Con i primi accenni del risveglio della nostre piante, torna la voglia di uscire in, e in questi giorni , fino a lunedì 20 marzo. Sidi uno, tessuto a Quazvin, unacittà regali della Persia centrale, tra il 1560 e il 1570 e realizzato probabilmente per lo Shah Tamhasp I, che regnò in Persia dal 1524 al 1576.Leggi anche › Pausa pranzo aldi Milano e gli altri eventi a Genova, Roma e Bologna Lo schema compositivo delè classico con medaglione centrale ...

